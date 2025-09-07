Wassermassen sorgten beim Weihnachtsfest 2023 für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Die Ortswehren Osterode am Fallstein, Zilly, Dardesheim, Deersheim und Rohrsheim haben nicht nur im Stadtgebiet Osterwieck gegen die Fluten gekämpft, sondern auch in der Nachbargemeinde Schladen-Werla. Wie die Unwetter-Katastrophe noch nachwirkt.

Sandsäcke füllen statt mit der Familie den zweiten Weihnachtsfeiertag verbringen - das war 2023 für 63 Einsatzkräfte aus den Osterwiecker Ortswehren angesagt.

Stadt Osterwieck/ Gemeinde Schladen-Werla. - Das Weihnachtsfest 2023 werden die Kameraden der Osterwiecker Stadtfeuerwehr nicht vergessen. Fast zwei Jahre nach dem verheerenden „Weihnachts-Hochwasser“ bleiben die Erinnerungen lebhaft an die einsatzreiche Zeit vor und während der Feiertage. Dabei waren die Osterwiecker Wehren nicht nur im Stadtgebiet (Harzkreis) im Einsatz, sondern auch in der niedersächsischen Gemeinde Schladen-Werla. Die Nachbargemeinde hat die Einsatzkräfte nun dafür ausgezeichnet.