  Superintendentin legt nach 16 Jahren ihr Amt nieder: Freundin und Seelsorgerin in Burg verabschiedet

2009 ist Ute Mertens Superintendentin des Kirchenkreises Elbe-Fläming geworden. Nun ist sie die Leiterin der Telefonseelsorge Magdeburg/Nördliches Sachsen-Anhalt. Am 6. September wurde sie mit einem Festgottesdienst verabschiedet.

Von Thomas Pusch 06.09.2025, 20:11
Regionalbischöfin Bettina Schlauraff verabschiedete Superintendentin Ute Mertens aus dem Aumt.
Regionalbischöfin Bettina Schlauraff verabschiedete Superintendentin Ute Mertens aus dem Aumt. Foto: Thomas Pusch

Burg/Genthin. - Von gemischten Gefühlen war am Sonnabend in der Burger Nicolaikirche viel die Rede. Nach 16 Jahren ist Ute Mertens nicht mehr Superintendentin des Kirchenkreises Elbe-Fläming. Einerseits Freude der Redner, dass sie mit der Leitung der Telefonseelsorge Magdeburg/Nördliches Sachsen-Anhalt eine neue Aufgabe gefunden hat, andererseits das Bedauern darüber, dass die Zusammenarbeit nun ein Ende gefunden hat.