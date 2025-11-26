Stadtentwicklung Die etwas andere Stadtbild-Debatte: Was passiert mit herrenlosen Schrottfahrzeugen in Blankenburg?
Ein verwaister Motorroller hier, ein vor sich hin rostendes Auto dort. Regelmäßig verschandeln Schrottfahrzeuge das Stadtbild in Blankenburg. Wie die Stadtverwaltung gegen diese Gefahren vorgeht.
Aktualisiert: 26.11.2025, 06:20
Blankenburg. - Es ist eine etwas andere Stadtbild-Debatte: Immer wieder stehen verlassene, gar schrottreife Autos oder Mopeds am Straßenrand. Wie die Harz-Stadt Blankenburg mit diesen Schrottfahrzeugen umgeht.