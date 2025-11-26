Tourismus im Harz Einen letzten Blick in Halberstadts verlorene Schatzkammer werfen
Noch zweimal kann man in diesem Jahr einen Blick in Halberstadts Rathauskeller werfen. Darum gilt er als verlorene Schatzkammer.
26.11.2025, 06:00
Halberstadt. - Es ist die letzte Chance für dieses Jahr, mal einen Blick in die unbekannte Unterwelt von Halberstadt zu werfen. Am 28. November bietet der Geschichtsverein für Halberstadt und das nördliche Harzvorland zwei Führungen durch den Rathauskeller an. Das einstige Schmuckstück ist ansonsten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.