Noch zweimal kann man in diesem Jahr einen Blick in Halberstadts Rathauskeller werfen. Darum gilt er als verlorene Schatzkammer.

Am 28. November führt der Halberstädter Geschichtsverein in die unbekannte Unterwelt und zu den Fundamentresten des historischen Halberstädter Rathauses.

Halberstadt. - Es ist die letzte Chance für dieses Jahr, mal einen Blick in die unbekannte Unterwelt von Halberstadt zu werfen. Am 28. November bietet der Geschichtsverein für Halberstadt und das nördliche Harzvorland zwei Führungen durch den Rathauskeller an. Das einstige Schmuckstück ist ansonsten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.