Mit einer verpflichtenden Musterung für junge Männer plant der Bund einen jedoch freiwilligen Wehrdienst. Junge Menschen aus Gommern reagieren mit Zustimmung, aber auch Skepsis und deutlicher Ablehnung eines Losverfahrens.

Rückkehr zum Wehrdienst: Warum das Losverfahren bei Gommerns Jugendlichen für Angst sorgt

Anfang März 2023 fand auf Gommerns Platz des Friedens ein öffentliches Gelöbnis von Bundeswehrrekruten statt.

Gommern. - Die Diskussion um die Rückkehr zu einer Art Wehrpflicht nimmt Fahrt auf. Bund und Bundeswehr arbeiten an einem neuen Modell, das auf einer verpflichtenden Musterung für junge Männer basiert, der eigentliche Dienst aber freiwillig bleiben soll.