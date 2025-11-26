„Zukunftsträume ruiniert“ Rückkehr zum Wehrdienst: Warum das Losverfahren bei Gommerns Jugendlichen für Angst sorgt
Mit einer verpflichtenden Musterung für junge Männer plant der Bund einen jedoch freiwilligen Wehrdienst. Junge Menschen aus Gommern reagieren mit Zustimmung, aber auch Skepsis und deutlicher Ablehnung eines Losverfahrens.
26.11.2025, 06:07
Gommern. - Die Diskussion um die Rückkehr zu einer Art Wehrpflicht nimmt Fahrt auf. Bund und Bundeswehr arbeiten an einem neuen Modell, das auf einer verpflichtenden Musterung für junge Männer basiert, der eigentliche Dienst aber freiwillig bleiben soll.