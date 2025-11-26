Sie nehmen Autofahrern die Sicht auf Fußgänger: Werbeträger an Haltestellen der Straßenbahn in Magdeburg. An zwei Standorten, an denen es auch Unfälle gab, sollen sie nun entfernt werden.

An der Haltestelle Hertzstraße an der Wiener Straße in Magdeburg steht ein Werbeträger, der entfernt werden soll.

Magdeburg. - Sie können ablenken oder die Sicht rauben: Werbeträger im öffentlichen Straßenraum stellen durchaus eine Gefahr dar. In Magdeburg gab es schon zwei Unfälle an Haltestellen, an denen Werbetafeln stehen – dabei wurden Kinder verletzt. Darum soll sich etwas ändern.