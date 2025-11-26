Unfallgefahr an Haltestellen Riskante Reklame: Werbeträger in Magdeburg sollen verschwinden
Sie nehmen Autofahrern die Sicht auf Fußgänger: Werbeträger an Haltestellen der Straßenbahn in Magdeburg. An zwei Standorten, an denen es auch Unfälle gab, sollen sie nun entfernt werden.
26.11.2025, 06:15
Magdeburg. - Sie können ablenken oder die Sicht rauben: Werbeträger im öffentlichen Straßenraum stellen durchaus eine Gefahr dar. In Magdeburg gab es schon zwei Unfälle an Haltestellen, an denen Werbetafeln stehen – dabei wurden Kinder verletzt. Darum soll sich etwas ändern.