Veranstaltungstipp im Harz Drei Feste für den guten Zweck: Erntedank in Blankenburg, Börnecke und Hüttenrode

Die Felder sind abgeerntet. Zeit Danke zu sagen für die Gaben der Natur aus Landwirtschaft und Gärten. Mit Gottesdiensten, Erntegaben und Gemeinschaft wird die Tradition der Erntedankfeste am ersten Oktoberwochenende rund um Blankenburg lebendig gehalten.