  4. Urteil nach Blitz-Verhandlung: Achtfacher Vater in Burg verurteilt: Wegen eines Facebook-Posts zu Ostern

Am Burger Amtsgericht spielte sich jüngst eine kuriose Szene ab. Ein achtfacher Vater wurde wegen eines Facebook-Posts innerhalb einer Blitz-Verhandlung verurteilt.

Von Willy Weyhrauch 02.10.2025, 07:13
Achtfacher Vater wird wegen Facebook-Post zu Ostern am Amtsgericht Burg verurteilt.
Burg. - Das Amtsgericht ist die kleinste justiziable Instanz im deutschen Rechtssystem. In Burg verurteilte die nun einen achtfachen Vater wegen eines Facebook-Posts zu Ostern. Und das alles in Rekord-Geschwindigkeit.