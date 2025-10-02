Millionenprojekt für neue Wohnungen Lärmschutzwand am Magdeburger Ring: Streit um Vergabe ist beendet
Eine Lärmschutzwand am Magdeburger Ring sollte längst gebaut werden. Doch ein unterlegener Bieter bei der Vergabe legte Beschwerde ein. Nun gab es eine Entscheidung.
02.10.2025, 06:45
Magdeburg. - Nachdem Anfang des Jahres bereits 34 Bäume gefällt worden waren, sollte eigentlich ab Juni 2025 eine neue Lärmschutzwand am Magdeburger Ring aufgebaut werden. Doch daraus wurde nichts, weil es Streit um die Vergabe für das Millionenprojekt gab. Nun wurde dazu entschieden.