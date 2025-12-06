Im Blankenburger Wohngebiet Regenstein wird seit Monaten an einem neuen Einkaufsmarkt gebaut. Nun steht das genaue Eröffnungsdatum nicht nur für den neuen Netto-Markt fest.

Aus Edeka wird Netto: Wann der neue Supermarkt im Blankenburg eröffnet

Noch eine Baustelle: Der Neubau des Netto-Marktes an der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg. Doch nun steht bereits der Eröffnungstermin für den Supermarkt fest.

Blankenburg. - Das Warten hat ein Ende. Die Arbeiten an dem neuen Netto-Markt im Blankenburger Wohngebiet Regenstein liegen in den letzten Zügen. Wann sich die Türen öffnen und worauf sich die Kunden noch freuen dürfen.