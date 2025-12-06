Einkaufen im Harz Aus Edeka wird Netto: Wann der neue Supermarkt im Blankenburg eröffnet
Im Blankenburger Wohngebiet Regenstein wird seit Monaten an einem neuen Einkaufsmarkt gebaut. Nun steht das genaue Eröffnungsdatum nicht nur für den neuen Netto-Markt fest.
Aktualisiert: 06.12.2025, 11:26
Blankenburg. - Das Warten hat ein Ende. Die Arbeiten an dem neuen Netto-Markt im Blankenburger Wohngebiet Regenstein liegen in den letzten Zügen. Wann sich die Türen öffnen und worauf sich die Kunden noch freuen dürfen.