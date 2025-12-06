Mit nur 18 Jahren hat Natalie Dielas während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres am Kloster Jerichow ein eigenes Buch geschrieben. Es passt bestens in die Vorweihnachtszeit, geht es doch um religiöse Backtraditionen wie Spekulatius und Stollen.

Wenn Brot und Glauben sich begegnen – die süßen Seiten der Backtradition

Der Dezember ist die Zeit für einen Weihnachtsstollen. Warum dieser so aussieht, beschreibt Natalie Dielas in ihrem Buch.

Genthin/Jerichow - Natalie Dielas Buch trägt den Titel „(Religiöse) Gebäcke und ihre Geschichten“ und ist Handel oder beim Verlag „tredition“ erhältlich. Inhaltlich geht sie auf die Herkunft, Tradition und Veränderung verschiedener Gebäcke ein. darin orientiert sie sich am christlich geprägten Kirchenjahr, erklärt die wichtigsten Feiertage, sowie den Zusammenhang von Gebäck und religiösen Glauben aufführt. So ist das Buch entstanden.