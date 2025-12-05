weather regenschauer
  4. Antrag der AfD: Frist nicht eingehalten: Termin für Landratswahl im Landkreis Stendal umstritten

Im März 2027 endet die Amtszeit von Landrat Patrick Puhlmann. Der Stendaler Kreistag hat nun das Datum für die Landratswahl 2026 beschlossen. Doch der Termin birgt Risiken.

Von Anna Lisa Oehlmann 05.12.2025, 17:15
Im kommenden Jahr steht wieder eine Landratswahl im Landkreis Stendal an.
Stendal - Um den Termin für die Landratswahl 2026 entbrannte am Donnerstagabend, 4. Dezember, im Kreistag des Landkreises Stendal eine hitzige Diskussion. Warum der Vorschlag der AfD-Fraktion, dem die Abgeordneten mehrheitlich zustimmten, rechtliche Schritte nach sich ziehen könnte.