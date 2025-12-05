Im März 2027 endet die Amtszeit von Landrat Patrick Puhlmann. Der Stendaler Kreistag hat nun das Datum für die Landratswahl 2026 beschlossen. Doch der Termin birgt Risiken.

Frist nicht eingehalten: Termin für Landratswahl im Landkreis Stendal umstritten

Im kommenden Jahr steht wieder eine Landratswahl im Landkreis Stendal an.

Stendal - Um den Termin für die Landratswahl 2026 entbrannte am Donnerstagabend, 4. Dezember, im Kreistag des Landkreises Stendal eine hitzige Diskussion. Warum der Vorschlag der AfD-Fraktion, dem die Abgeordneten mehrheitlich zustimmten, rechtliche Schritte nach sich ziehen könnte.