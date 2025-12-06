Kinder, Jugendliche und Erwachsene nehmen an der Musikschule Instrumental- und Gesangsunterricht. Auf das Weihnachtskonzert haben sie sich besonders vorbereitet.

Konzert: Wenn Schneeflöckchen in Wolmirstedt auf Reisen geht

Das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Katharinenkirche begeisterte viele.

Wolmirstedt. - Kein Platz war in der Katharinenkirche mehr frei, das Weihnachtskonzert der Musikschule lockte am ersten Advent wieder viele Musikfreunde. „Was die Musikschüler dort geboten haben, war sensationell“, schwärmt der Wolmirstedter Bodo Kähne im Anschluss, „alle Instrumente waren vertreten, es gab Balladen, Instrumentalstücke - es war einfach überwältigend.“