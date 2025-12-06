weather starkbewoelkt
  4. Musikschule begeistert Advent: Konzert: Wenn Schneeflöckchen in Wolmirstedt auf Reisen geht

Kinder, Jugendliche und Erwachsene nehmen an der Musikschule Instrumental- und Gesangsunterricht. Auf das Weihnachtskonzert haben sie sich besonders vorbereitet.

Von Gudrun Billowie 06.12.2025, 12:00
Das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Katharinenkirche begeisterte viele.
Das Weihnachtskonzert der Musikschule in der Katharinenkirche begeisterte viele. Foto: Musikschule

Wolmirstedt. - Kein Platz war in der Katharinenkirche mehr frei, das Weihnachtskonzert der Musikschule lockte am ersten Advent wieder viele Musikfreunde. „Was die Musikschüler dort geboten haben, war sensationell“, schwärmt der Wolmirstedter Bodo Kähne im Anschluss, „alle Instrumente waren vertreten, es gab Balladen, Instrumentalstücke - es war einfach überwältigend.“