Viel zu entdecken gab es für die Besucher an den mittelalterlichen Ständen auf dem Hof des Großen Schlosses Blankenburg.

Blankenburg. - Am großen Schlosstor in Blankenburg ist am Wochenende (21/22. Okotber) für Erwachsene drei und für Kinder ein Taler (Euro) Wegezoll erhoben worden. Dann konnten die Gäste sofort ins Mittelalter eintauchen. Der Duft von Gebratenem sowie Klänge der damaligen Epoche machten sich im Innenhof breit.

15 Stände lockten mit ihren handwerklichen und lukullischen Produkten. Auch in der gemütlichen Gasse herrschte reges Treiben. Hier konnten die Besucher Christian Bruch aus Naumburg bei seinen historischen Schmiedearbeiten über die Schulter schauen. Er fertigte zum Beispiel Messer, Gabeln und Flaschenöffner an. „Ich habe mich seit zwölf Jahren diesem mittelalterlichen Handwerk verschrieben und möchte, dass dieses weiterhin am Leben gehalten wird. Hier auf dem Großen Schloss ist dafür eine schöne Atmosphäre“, sagte Bruch.

Christian Bruch aus Naumburg zeigte den Gästen auf dem Blankenburger Schloss, wie eine Schmiede funktioniert. Foto: Holger Hadinga

Ebenfalls in der Gasse zeigte Lucien Amelung den Gästen, wie man treffsicher mit Pfeil und Bogen umgeht. Wichtig seit dabei, dass die Sehne mit Zeige- und Mittelfinger gehalten wird. Und beim Abschuss müssten beide Augen geöffnet sein. „Mittelalter ist ein besonderes Erlebnis. Das Bogenschießen zeigt, wie damals gejagt wurde“, begründete der Wernigeröder die Leidenschaft für sein Hobby.

Zielsicher mit Pfeil und Bogen präsentierte sich Lucien Amelung in Blankenburg. Foto: Holger Hadinga

Im Schloss zog Geschichtenerzählerin Frauke, Sozialpädagogin aus Wernigerode, die Mädchen und Jungen in ihren Bann. Um die Knirpse ins Geschehen einzubeziehen, gab es auch einen Teil zum Mitwirken. Für Musik und Gesang auf dem Innenhof sorgte Rino der Barde, Rino Winkler aus Wernigerode. Livemusik kam ebenfalls von den Bands Bergfolk sowie Cellart. Die Lachmuskeln strapazierte Gaukler „Immernochfrank“.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Verkauf des Jubiläumswhiskys. Den gab es in einer limitierten Auflage von 90 Flaschen. Der edle Tropfen hat 42 Prozent Alkohol. Er stammt aus einer Destillerie in Diesdorf (Altmark) und reifte drei Jahre im Fass.

Göran Heßler präsentiert den Jubiläumswhisky aus der Altmark. Foto: Holger Hadinga

Veranstalter des Spektakels war der Verein „Rettung Schloss Blankenburg“. Vorstand Göran Heßler sagte der Volksstimme zur 900-Jahr-Feier: „Die gesamte Festwoche zum Jubiläum war ein großer Erfolg. Alle Veranstaltungen fanden große Resonanz. Auch der Mittelaltermarkt ist gut besucht.“

Die Band Bergfolk aus Wernigerode heizte dem Publikum am Samstagabend mit Musik von Mittelalter bis Balladen ein. Foto: Kerstin Gutsche

Bei der Umsetzung des Marktes halfen Steffen Blauwitz, Experte für solche Ereignisse, sowie das Wernigeröder Event- und Produktionsstudio D4. „Wir hätten beim Mittelaltermarkt auch den Schlossgarten einbezogen. Aber der war leider witterungsbedingt zu schlammig. Die Händler im Schloss kamen nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern auch aus Leipzig, Dresden und Goslar. Wenn der Mittelaltermarkt Anklang findet, gibt es ihn wahrscheinlich 2024 wieder“, so Blauwitz.