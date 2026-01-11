Eil
Feuerwehrmann von Auto angefahren Fahrer umfährt in Blankenburg Feuerwehrabsperrung, verletzt Kameraden und flüchtet
Bei einem Einsatz am Samstag ist in Blankenburg ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer wollte eine Einsatzstelle umfahren – die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.
Aktualisiert: 11.01.2026, 13:28
Blankenburg. - Am Rande eines Einsatzes von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ist es am Samstag, 10. Januar, in Blankenburg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kamerad der Feuerwehr verletzt wurde. Die Polizei hat nach dem Vorfall nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.