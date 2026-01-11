weather wolkig
  4. Fahrerflucht in Blankenburg: Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Feuerwehrmann von Auto angefahren Fahrer umfährt in Blankenburg Feuerwehrabsperrung, verletzt Kameraden und flüchtet

Bei einem Einsatz am Samstag ist in Blankenburg ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer wollte eine Einsatzstelle umfahren – die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 11.01.2026, 13:28
Das Foto zeigt die Fahrspuren des Autofahrers, der beim Versuch, die Einsatzstelle in der Michaelsteiner Straße in Blankenburg zu umfahren, einen Feuerwehrmann angefahren und verletzt hat und anschließend laut Polizei Unfallflucht beging.
Das Foto zeigt die Fahrspuren des Autofahrers, der beim Versuch, die Einsatzstelle in der Michaelsteiner Straße in Blankenburg zu umfahren, einen Feuerwehrmann angefahren und verletzt hat und anschließend laut Polizei Unfallflucht beging.

Blankenburg. - Am Rande eines Einsatzes von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ist es am Samstag, 10. Januar, in Blankenburg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kamerad der Feuerwehr verletzt wurde. Die Polizei hat nach dem Vorfall nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.