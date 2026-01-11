weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Mit Fotos: Prinzengarde und Büttenrede in Süplingen „Süplingen Helau“: Narrenbund feiert erste Prunksitzung

Mit ordentlich Radau und närrischer Ausgelassenheit feiert der Süplinger Narrendbund die erste Prunksitzung seiner 56. Session.

Von Till Frieling 11.01.2026, 18:15
Das Prinzenpaar Christian lll. und Nicole l. mit dem Elferrat.
Das Prinzenpaar Christian lll. und Nicole l. mit dem Elferrat. Foto: Till Frieling

Süplingen - „Süplingen Helau“ – Mit ihrem Schlachtruf und jeder Menge Radau haben die Jecken des Süplinger Narrenbunds am Sonnabend die erste Prunksitzung ihrer 56. Session eingeleitet. Der Saal im Süplinger „Haus der Vereine“ war dabei bis auf den letzten Platz belegt.