In wenigen Tagen wird den Ortschaftsräten und Stadträten der Haushalt für das Jahr 2026 vorgestellt. Darin sind wichtige Weichen gestellt.

Die Baustelle zeigt: Die Heinrich-Heine-Straße soll in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.

Wolmirstedt. - Hohe Energie- und Personalkosten sowie die Kreisumlage machen Kommunen zu schaffen, das spürt auch Wolmirstedt. Im Gegenzug bleibt die Gewerbesteuer stabil. In Zukunft werde es jedoch immer schwieriger, die Ausgaben durch die Einnahmen auszugleichen. Das führt Wolmirstedts Finanzchef Marko Kohlrausch im Haushaltsplan aus