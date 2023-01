Feuerwehr in Harz-Dorf bei Blankenburg bekommt neues Fahrzeug - aber erst 2025

Die Feuerwehr in Hüttenrode profitiert vom Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt für neue Einsatzfahrzeuge. Im Ortsteil von Blankenburg soll 2025 ein geländegängiges LF 10 stationiert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Osterode am Fallstein hat bereits eins: ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 Allrad. Der Mercedes Benz Atego 1327 AF verfügt über Tragkraftspritze, Feuerkreiselpumpe, vier Pressluftatmer, Hochleistungslüfter, Notstromgenerator, 18 Druckschläuche und vieles mehr.

Hüttenrode/Blankenburg (vs) - Gute Nachrichten für einen modernen Brandschutz in Blankenburg: Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Hüttenrode können sich auf ein neues Fahrzeug freuen. Das Einsatzfahrzeug des Typs „LF 10 Allrad“ wird über das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt zentral beschafft und bei einer geschätzten Gesamtsumme von 381.000 Euro mit 125.000 Euro gefördert.

Die Eigenmittel in Höhe von 256.000 Euro bringt die Stadt Blankenburg auf. Das Fahrzeug wird aber erst 2025 in Hüttenrode anrollen.

Für Städte wie Blankenburg sind solche Anschaffungen allein kaum zu stemmen

„Ich danke dem Stadtrat unserer Stadt, dass er dem Thema Brandschutz jedes Jahr die hohe Priorität bei der Haushaltsaufstellung einräumt und damit ein wichtiges und richtiges Zeichen an die Bevölkerung und unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte setzt“, wird Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. „Ein großer Dank gilt den Teams der Stadt- und Ortsfeuerwehr und des Brandschutzbereiches der Stadtverwaltung, die zusammen mit den Kameraden den Förderantrag vorbereitet haben. Ohne die Förderung des Landes sind solche Neuanschaffungen für die Städte und Gemeinden auf Dauer kaum zu stemmen, daher meinen ausdrücklichen Dank auch an das Land.“

„Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenrode wirkt aktiv im Katastrophenschutz im Fachdienst Brandschutz West des Landkreises Harz mit“, erläutert Blankenburgs Stadtwehrleiter Werner Greif. „Das neue Löschgruppenfahrzeug ist hierfür ein wichtiger Baustein.“

Hüttenrodes Ortsbürgermeister Frank Wieckert (CDU) ergänzt: „Die Beschaffung dieses Löschfahrzeuges ist für mich einerseits eine Investition in innovative und zeitgemäße Brandschutztechnik, andererseits aber auch ein Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit unserer Kameraden und Motivation für die bevorstehenden Herausforderungen eines zukünftigen Brandschutzes in unserer Heimat.“

Sachsen-Anhalt fördert seit November 2022 130 Feuerwehr-Fahrzeuge

Nun heißt es für die Hüttenröder, geduldig zu sein. Aufgrund der bevorstehenden Ausschreibungen und zu erwartender Lieferzeiten ist die Auslieferung erst für 2025 vorgesehen.

Das Löschgruppenfahrzeug ist eines von insgesamt 130 Fahrzeugen, die das Land seit November 2022 mit insgesamt 28,6 Millionen Euro fördert. Hintergrund: Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben den Brandschutz als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis grundsätzlich eigenverantwortlich sicherzustellen.

Das Land fördert jedoch die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen auf der Grundlage von jährlichen Erlassen freiwillig und gewährt fahrzeugtypenabhängige Festbetragsförderungen. Darüber hinaus stellt das Innenministerium landesweit die zentrale Beschaffung bis zur abschließenden Übergabe der Fahrzeuge an die Kommunen sicher.