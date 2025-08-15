weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Aufregung in Hüttenrode: Fuchsbandwurm im Harz: Kita-Spielplatz nach Sichtung von Jungfüchsen gesperrt

Aufregung in Hüttenrode Fuchsbandwurm im Harz: Kita-Spielplatz nach Sichtung von Jungfüchsen gesperrt

Fuchs-Alarm im Harz: Eine Wildkamera hat es aufgedeckt - Jungfüchse haben sich unter einem Spielgerät der Kita Hüttenrode eingenistet. Die Gefahr durch Fuchsbandwurm ist real – der Spielplatz wurde teilweise gesperrt. Wie es nun weitergeht.

Von Jens Müller 15.08.2025, 10:00
Ein junger Fuchs vor einem Spielgerät der Hüttenröder Kita. Das Tier ist Blankenburgs Stadtjäger Martin Reinert vorerst nur in die Fotofalle gegangen, soll aber nun eingefangen werden.
Ein junger Fuchs vor einem Spielgerät der Hüttenröder Kita. Das Tier ist Blankenburgs Stadtjäger Martin Reinert vorerst nur in die Fotofalle gegangen, soll aber nun eingefangen werden. Foto: Martin Reinert

Hüttenrode. - Erst gab es nur Tierspuren, dann Bilder einer Überwachungskamera: Weil Füchse das Spielgerät einer Kita im Harz für sich entdeckt haben, ist der Bereich seit Tagen aus Sicherheitsgründen gesperrt.