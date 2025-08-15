Beliebteste Halle der Region erfüllt die Standards nicht. Eine Sanierung für 800.000 Euro soll angeschoben werden.

Verein macht sich für Halle aus den 1980ern im Kreis Stendal stark

Tangerhütte/bsh. - Die Sporthalle Birkholzer Chaussee ist nicht nur die meist genutzte und wohl beliebteste Halle rund um Tangerhütte, sondern auch eine mit Zuschauertribünen. Und das sei inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal über die Region hinaus, stellten Ortschaftsratsmitglieder in Tangerhütte fest.