weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Unfall im Harz: Gefährdung des Straßenverkehrs: Betrunkener Audi-Fahrer rammt Brücke in Blankenburg

Unfall im Harz Gefährdung des Straßenverkehrs: Betrunkener Audi-Fahrer rammt Brücke in Blankenburg

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat einen Unfall in Blankenburg verursacht. Danach mussten die Michaelsteiner Straße gesperrt und der Audi des Mannes abgeschleppt werden. Wie er die Kollision erklärt.

Von Holger Manigk 06.10.2025, 12:00
Der Audi eines 39-Jährigen stand nach einem Unfall quer auf der Michaelsteiner Straße in Blankenburg.
Der Audi eines 39-Jährigen stand nach einem Unfall quer auf der Michaelsteiner Straße in Blankenburg. Foto: Polizeirevier Harz

Blankenburg. - Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Blankenburg wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach dem Crash, in den ein Auto verwickelt war, musste die Michaelsteiner Straße kurzzeitig gesperrt werden.