Eil
Kostenlose Hilfe Neues Angebot: Agentur für Haushaltshilfe eröffnet in Oebisfelde
Viele denken, dass das Alltagsbegleitung nur etwas für ältere Menschen ist. Madeleine Dürkop klärt über das Angebot in Oebisfelde auf.
06.10.2025, 14:00
Oebisfelde - Die Agentur für Haushaltshilfe ist ab sofort auch in Oebisfelde mit einem eigenen Standort vertreten. Mit einem kleinen Festakt wurde das Büro offiziell eröffnet. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Marc Blanck (CDU) sowie Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (UWG).