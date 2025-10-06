Viele denken, dass das Alltagsbegleitung nur etwas für ältere Menschen ist. Madeleine Dürkop klärt über das Angebot in Oebisfelde auf.

Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (r.) gratuliert der Teamleiterin Madeleine Dürkop (l.) zur Eröffnung des Standortes in der Lessingstraße in Oebisfelde.

Oebisfelde - Die Agentur für Haushaltshilfe ist ab sofort auch in Oebisfelde mit einem eigenen Standort vertreten. Mit einem kleinen Festakt wurde das Büro offiziell eröffnet. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Marc Blanck (CDU) sowie Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (UWG).