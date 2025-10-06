weather regenschauer
  4. Kostenlose Hilfe: Neues Angebot: Agentur für Haushaltshilfe eröffnet in Oebisfelde

Viele denken, dass das Alltagsbegleitung nur etwas für ältere Menschen ist. Madeleine Dürkop klärt über das Angebot in Oebisfelde auf.

Von Cedar D. Wolf 06.10.2025, 14:00
Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (r.) gratuliert der Teamleiterin Madeleine Dürkop (l.) zur Eröffnung des Standortes in der Lessingstraße in Oebisfelde.
Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (r.) gratuliert der Teamleiterin Madeleine Dürkop (l.) zur Eröffnung des Standortes in der Lessingstraße in Oebisfelde. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde - Die Agentur für Haushaltshilfe ist ab sofort auch in Oebisfelde mit einem eigenen Standort vertreten. Mit einem kleinen Festakt wurde das Büro offiziell eröffnet. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Marc Blanck (CDU) sowie Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (UWG).