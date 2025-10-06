Eil
Ort der Begegnung in Harzdorf Der Zaun muss weg: Wienröder Dorfkirche will sich öffnen für Einheimische und Touristen
Sie sollen wieder mehr Beachtung finden und genutzt werden: Die Dorfkirche in Wienrode und der kleine Park ringsherum. Dafür sind jetzt einige Arbeiten in dem Harzdorf geplant.
06.10.2025, 14:00
Wienrode. - Vor 35 Jahren wurde in Deutschland die Mauer eingerissen. Bald ist der Zaun vor der Wienröder Kirche dran. Was die Gemeindeglieder mit dem Areal rund ums Gotteshaus vorhaben.