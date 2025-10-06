Ort der Begegnung in Harzdorf Der Zaun muss weg: Wienröder Dorfkirche will sich öffnen für Einheimische und Touristen

Sie sollen wieder mehr Beachtung finden und genutzt werden: Die Dorfkirche in Wienrode und der kleine Park ringsherum. Dafür sind jetzt einige Arbeiten in dem Harzdorf geplant.