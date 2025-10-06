Eil
Jubiläum 100 Jahre Jugendrotkreuz Eine Schule für Hilfe und Teamgeist: Wie ein Wernigeröder zum Lebensretter wurde
Seit 100 Jahren gibt es das Jugendrotkreuz (JRK), die Nachwuchsorganisation des DRK. Der Wernigeröder Jason Engler war 13 Jahre alt, als er das JRK für sich entdeckte. Und so hat es sein Leben von grundauf verändert.
Wernigerode. - Das Jugendrotkreuz in Wernigerode begleitet Kinder nunmehr seit zwölf Jahren. Es zeigt ihnen, wie früh erlebter Teamgeist, Verantwortung und Hilfsbereitschaft junge Menschen fürs Leben prägen. Einer der ersten von damals ist Jason Engler, der heute als Rettungssanitäter arbeitet.