  Jubiläum 100 Jahre Jugendrotkreuz: Eine Schule für Hilfe und Teamgeist: Wie ein Wernigeröder zum Lebensretter wurde

Seit 100 Jahren gibt es das Jugendrotkreuz (JRK), die Nachwuchsorganisation des DRK. Der Wernigeröder Jason Engler war 13 Jahre alt, als er das JRK für sich entdeckte. Und so hat es sein Leben von grundauf verändert.

Von Jens Müller 06.10.2025, 14:00
Letzte Vorbereitungen für die Ausstellung "100 Jahre Jugendrotkreuz" in Wernigerode: Sandra Giebel und Yannick Pust verpassen einer Puppe ein authentisches Outfit mit dem Logo und Equipment des Wernigeröder Jugendrotkreuzes. Sie wird die Schau in der Harzsparkasse dekorativ ergänzen.
Letzte Vorbereitungen für die Ausstellung "100 Jahre Jugendrotkreuz" in Wernigerode: Sandra Giebel und Yannick Pust verpassen einer Puppe ein authentisches Outfit mit dem Logo und Equipment des Wernigeröder Jugendrotkreuzes. Sie wird die Schau in der Harzsparkasse dekorativ ergänzen. Foto: Jens Müller

Wernigerode. - Das Jugendrotkreuz in Wernigerode begleitet Kinder nunmehr seit zwölf Jahren. Es zeigt ihnen, wie früh erlebter Teamgeist, Verantwortung und Hilfsbereitschaft junge Menschen fürs Leben prägen. Einer der ersten von damals ist Jason Engler, der heute als Rettungssanitäter arbeitet.