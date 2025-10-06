Jubiläum 100 Jahre Jugendrotkreuz Eine Schule für Hilfe und Teamgeist: Wie ein Wernigeröder zum Lebensretter wurde

Seit 100 Jahren gibt es das Jugendrotkreuz (JRK), die Nachwuchsorganisation des DRK. Der Wernigeröder Jason Engler war 13 Jahre alt, als er das JRK für sich entdeckte. Und so hat es sein Leben von grundauf verändert.