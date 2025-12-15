weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Handgemachte Geschenke Das wohl kleinste Lädchen im Harz: Die Erfolgsgeschichte der Wölkchenwerkstatt  in Blankenburg

Wer am Großvaterfelsen in Blankenburg wandert, entdeckt plötzlich eine offene Tür – und dahinter das kleinste Lädchen im Harz. Anne und Tom Kupke machen aus Ideen echte Geschenke. Ihr Konzept? Handarbeit.

Von Jens Müller Aktualisiert: 15.12.2025, 11:28
Blick in das Lädchen am Großvater in Blankenburg: Entworfen und hergestellt werden die Deko- und Geschenk-Artikel in der "Wölkchenwerkstatt" der Blankenburger Anne und Tom Kupke.
Blick in das Lädchen am Großvater in Blankenburg: Entworfen und hergestellt werden die Deko- und Geschenk-Artikel in der "Wölkchenwerkstatt" der Blankenburger Anne und Tom Kupke. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - In einer kleinen Garage hoch über Blankenburg findet sich der wohl außergewöhnlichste Geschenkeladen im Harz. In dem Selbstbedienungs-Lädchen am Großvaterfelsen findet sich allerlei Dekoratives. Produziert wird alles per Hand in der „Wölkchenwerkstatt“.