Wer am Großvaterfelsen in Blankenburg wandert, entdeckt plötzlich eine offene Tür – und dahinter das kleinste Lädchen im Harz. Anne und Tom Kupke machen aus Ideen echte Geschenke. Ihr Konzept? Handarbeit.

Das wohl kleinste Lädchen im Harz: Die Erfolgsgeschichte der Wölkchenwerkstatt in Blankenburg

Blick in das Lädchen am Großvater in Blankenburg: Entworfen und hergestellt werden die Deko- und Geschenk-Artikel in der "Wölkchenwerkstatt" der Blankenburger Anne und Tom Kupke.

Blankenburg. - In einer kleinen Garage hoch über Blankenburg findet sich der wohl außergewöhnlichste Geschenkeladen im Harz. In dem Selbstbedienungs-Lädchen am Großvaterfelsen findet sich allerlei Dekoratives. Produziert wird alles per Hand in der „Wölkchenwerkstatt“.