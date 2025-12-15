LIVE:
Handgemachte Geschenke Das wohl kleinste Lädchen im Harz: Die Erfolgsgeschichte der Wölkchenwerkstatt in Blankenburg
Wer am Großvaterfelsen in Blankenburg wandert, entdeckt plötzlich eine offene Tür – und dahinter das kleinste Lädchen im Harz. Anne und Tom Kupke machen aus Ideen echte Geschenke. Ihr Konzept? Handarbeit.
Aktualisiert: 15.12.2025, 11:28
Blankenburg. - In einer kleinen Garage hoch über Blankenburg findet sich der wohl außergewöhnlichste Geschenkeladen im Harz. In dem Selbstbedienungs-Lädchen am Großvaterfelsen findet sich allerlei Dekoratives. Produziert wird alles per Hand in der „Wölkchenwerkstatt“.