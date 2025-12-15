Wölfe sind im Harz längst heimisch: Welches Rudel für Sichtungen rund um den Nationalpark südwestlich von Wernigerode sorgt und was Wanderer wissen müssen.

Wolf im Harz gesichtet? So viele Tiere leben im Nationalpark bei Wernigerode

Diese Wolfsspuren im verschneiten Harz gehören zu einem Rudel, das auch in der Nähe von Wernigerode unterwegs ist.

Wernigerode. - Wölfe versetzen Harz-Wanderer in Aufregung. Funde von Fußspuren und Kot, aber auch Bilder aus Fotofallen zeigen: Die Raubtiere sind längst heimisch in der Region. Bei Wernigerode dürfte ein bestimmtes Rudel dafür sorgen.