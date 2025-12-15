LIVE:
Wanderregion in Sachsen-Anhalt Wolf im Harz gesichtet? So viele Tiere leben im Nationalpark bei Wernigerode
Wölfe sind im Harz längst heimisch: Welches Rudel für Sichtungen rund um den Nationalpark südwestlich von Wernigerode sorgt und was Wanderer wissen müssen.
Aktualisiert: 15.12.2025, 11:20
Wernigerode. - Wölfe versetzen Harz-Wanderer in Aufregung. Funde von Fußspuren und Kot, aber auch Bilder aus Fotofallen zeigen: Die Raubtiere sind längst heimisch in der Region. Bei Wernigerode dürfte ein bestimmtes Rudel dafür sorgen.