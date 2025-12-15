weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Wanderregion in Sachsen-Anhalt Wolf im Harz gesichtet? So viele Tiere leben im Nationalpark bei Wernigerode

Wölfe sind im Harz längst heimisch: Welches Rudel für Sichtungen rund um den Nationalpark südwestlich von Wernigerode sorgt und was Wanderer wissen müssen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 15.12.2025, 11:20
Diese Wolfsspuren im verschneiten Harz gehören zu einem Rudel, das auch in der Nähe von Wernigerode unterwegs ist.
Diese Wolfsspuren im verschneiten Harz gehören zu einem Rudel, das auch in der Nähe von Wernigerode unterwegs ist.

Wernigerode. - Wölfe versetzen Harz-Wanderer in Aufregung. Funde von Fußspuren und Kot, aber auch Bilder aus Fotofallen zeigen: Die Raubtiere sind längst heimisch in der Region. Bei Wernigerode dürfte ein bestimmtes Rudel dafür sorgen.