Schnelles Internet im Harz Glasfaserausbau in Blankenburg sorgt für Ärger: Anwohner klagen über Lärm und Straßenschäden
An vielen Stellen im Blankenburger Stadtgebiet ragen farbige Kabel aus der Erde. Baustellenschranken zwingen zum Verlassen von Fußwegen. Der Glasfaserausbau geht voran. Doch er raubt Anwohnern den letzten Nerv. Was der Bauherr dazu sagt.
Aktualisiert: 20.08.2025, 13:55
Blankenburg. - In Blankenburg geht der Glasfaserausbau voran. Davon zeugen viele offene Baugruben, aus denen farbige Kabel ragen. Müssen Hauptstraßen aufgeschnitten werden, werden sie allerdings nur provisorisch verschlossen. Mit unangenehmen Folgen.