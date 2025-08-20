Schnelles Internet im Harz Glasfaserausbau in Blankenburg sorgt für Ärger: Anwohner klagen über Lärm und Straßenschäden

An vielen Stellen im Blankenburger Stadtgebiet ragen farbige Kabel aus der Erde. Baustellenschranken zwingen zum Verlassen von Fußwegen. Der Glasfaserausbau geht voran. Doch er raubt Anwohnern den letzten Nerv. Was der Bauherr dazu sagt.