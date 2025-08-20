weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Glasfaserausbau in Blankenburg sorgt für Ärger: Anwohner klagen über Lärm und Straßenschäden

An vielen Stellen im Blankenburger Stadtgebiet ragen farbige Kabel aus der Erde. Baustellenschranken zwingen zum Verlassen von Fußwegen. Der Glasfaserausbau geht voran. Doch er raubt Anwohnern den letzten Nerv. Was der Bauherr dazu sagt.

Von Jens Müller Aktualisiert: 20.08.2025, 13:55
Wenn Lkw in der Westerhäuser Straße über die provisorisch verschlossenen Glasfaser-Kabelschächte donnern, wird es laut. Das nervt die Anwohner, die dort entsprechende Warnschilder und Tempobegrenzungen während der Bauarbeiten vermissen. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - In Blankenburg geht der Glasfaserausbau voran. Davon zeugen viele offene Baugruben, aus denen farbige Kabel ragen. Müssen Hauptstraßen aufgeschnitten werden, werden sie allerdings nur provisorisch verschlossen. Mit unangenehmen Folgen.