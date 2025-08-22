Ob Familienfest in Dretzel, Ortsjubiläum in Tucheim oder 100 Jahre Kleingartenanlage und Konzert in Genthin: Am Wochenende wartet ein bunter Mix aus Musik, Spielen und Kulinarik.

Genthin/Dretzel/Tucheim - Wer am Sonnabend ausgehen möchte, hat die Wahl aus gleich drei Veranstaltungen in der Region Genthin: Dorffest, Feuerwehr-Action oder Jubiläumsparty im Grünen. Es ist einiges los in Genthin und im Fiener.

Dorffest mit Volleyballturnier in Dretzel

In Dretzel lädt der Feuerwehrverein ab 12 Uhr zum beliebten Vereinsfest auf den Lindenanger. Los gehts sportlich mit einem Volleyballturnier, während aus der Gulaschkanone schon der deftig-würzige Mittagstisch dampft.

Danach gibt es ein kunterbuntes Programm auf der Bühne: Clown Petrino bringt Groß und Klein zum Lachen, die Tanzgruppe Gladau sorgt für Schwung, und Mar Wolf spielt live Musik. Für die Kids gibt es Hüpfburg, Schminken und Fahrten im Feuerwehrwagen – da leuchten Kinderaugen garantiert.

Am Abend wird es dann musikalisch: DJ Andreas heizt zur Tanzparty ein, und wer zwischendurch Hunger bekommt, probiert neben Bratwurst unbedingt den „Dretzler Burger“.

Tucheim feiert 1060. Ortsjubiläum

Nicht minder spannend wird es in Tucheim, wo ab 14 Uhr das 1060-jährige Ortsjubiläum gefeiert wird. Der Festplatz wird zur großen Familienmeile – mit Kuchenbasar, Cocktailbar, Eis, Grillleckereien und durchgehender Musik.

Für Kinder wartet ein Abenteuer-Parcours mit Preisen, es gibt eine Ausstellung mit Tieren und natürlich jede Menge Spaß auf der Hüpfburg. Ein besonderes Highlight ist die Filmvorführung zur Geschichte Tucheims. Ergänzt wird diese durch eine Ausstellung zur Ortsgeschichte, die an frühere Zeiten erinnert und das Jubiläum würdigt.

100 Jahre Kleingarten Birkheide in Genthin

Und schließlich feiert die Genthiner Kleingartenanlage „Birkheide“ ein ganz besonderes Jubiläum: 100 Jahre Gemeinschaft im Grünen. Ab 14 Uhr gibt es eine feierliche Eröffnung, danach lockt die kulinarische Weltreise mit einem großen Kuchenbasar.

Für Kinder geht es um 15.30 Uhr los: Spieleklassiker, eine Hüpfburg und sogar eine kleine Holz-Eisenbahn zum Mitfahren lassen die Herzen höher schlagen. Ab 17 Uhr wird gegrillt, der Bierwagen rollt, und wer noch nicht satt ist, bekommt dazu gratis Eis. Ab 19 Uhr startet der Tanzabend im Vereinsheim „Zur Drossel“, bei dem der Vereins-DJ die Tanzfläche zum Beben bringt. Schönes Extra: Eintritt frei, kleine Preise für das Essen – und für Kinder ist das Essen kostenlos.

Konzert mit der Kirchenband Grashalm

Außerdem ist die junge Kirchenband „Grashalm“ in der evangelischen Kirche in Genthin zu hören.

Am Sonnabend gibt es ab 15.30 Uhr in der Jungen Kirche („Würfel) den zweiten Jugendgottesdienst. Neben musikalischen Beiträgen ist ein gemütliches Grillen geplant.

Größere Gruppen mögen sich hier Anmelden, um die Planung zu erleichtern: grashalm.official@gmail.com.