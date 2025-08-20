Schnelles Internet für Blankenburg Glasfaserausbau im Harz: Anwohner genervt von Huckelpisten und schleppendem Tempo
An vielen Stellen im Blankenburger Stadtgebiet ragen farbige Kabel aus der Erde. Baustellenschranken zwingen zum Verlassen von Fußwegen. Der Glasfaserausbau geht voran. Doch er raubt Anwohnern den letzten Nerv.
20.08.2025, 12:00
Blankenburg. - In Blankenburg geht der Glasfaserausbau voran. Davon zeugen viele offene Baugruben, aus denen farbige Kabel ragen. Müssen Hauptstraßen aufgeschnitten werden, werden sie allerdings nur provisorisch verschlossen. Mit unangenehmen Folgen.