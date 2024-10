Blankenburg. - Zahlreiche Veranstaltungen finden auf dem Großen Schloss Blankenburg statt. Eine der beliebtesten ist die alljährliche Schlossweihnacht, die viele Menschen zum Wahrzeichen der Stadt führt. Damit solche Termine sowie Schlossführungen, ein Café-Besuch und auch Heiraten auf dem Schloss weiterhin für Gäste möglich sind, braucht es die Ehrenamtlichen vom Verein Rettung Schloss Blankenburg. Doch die beklagen zurzeit einen Mangel an Freiwilligen.

Und das könnte Folgen für die jährlichen Besucher haben: Manche Veranstaltungen könnten eventuell nicht mehr im gewohnten Umfang stattfinden. Im schlimmsten Fall müssten sogar Führungen reduziert werden. „Bis jetzt können wir zwar noch alles gut abdecken“, sagt Vereinsmitglied Jens Grezes. „Aber über ein paar engagierte Blankenburger beziehungsweise Harzer würden wir uns freuen.“

Aktuell zählt der Verein laut dem Blankenburger knapp 500 Mitglieder. Nur circa 30 von ihnen engagieren sich aktiv im Vereinsleben und in verschiedenen Arbeitskreisen. Die Vereinsmitglieder suchen dringend Verstärkung bei den Schlossführern, im Café und für das Hochzeitsteam. Auch der Hausmeisterdienst könnte Zuwachs gebrauchen.

Aber warum sind die Ehrenamtlichen noch so wichtig für das Große Schloss? Der Erlös der Vereinsarbeit fließt in den Wiederaufbau und die weitere Sanierung des historischen Denkmals ein. Denn als Verein müssen die Mitglieder, um Fördergelder beantragen zu können, in der Regel zehn Prozent der Fördersumme als Eigenanteil einbringen. Dieser Eigenanteil kommt unter anderem aus den Einnahmen vom Café, den Hochzeiten und auch den Führungen zusammen. Jährlich besuchen rund 5.000 Gäste am Wochenende und zu den Veranstaltungen das Blankenburger Schloss.