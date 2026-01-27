EIL
Das sind die Pläne Harz-Sensation: Blankenburg plant gigantischen Schloss-Umbau – 45 Mio. Euro im Spiel
Die Stadt Blankenburg plant den großen Wurf für das Große Schloss. Das Welfenschloss soll für 45 Millionen Euro umgebaut werden - und die Harz-Stadt touristisch auf ein neues Level heben. Was dazu bereits bekannt ist.
Aktualisiert: 28.01.2026, 10:15
Blankenburg. - Nach den millionenschweren Plänen zum Bau eines neuen Sportzentrums kündigt sich in Blankenburg das nächste Mammutprojekt an. Die Stadtverwaltung will das Wahrzeichen der Harz-Stadt, das Große Schloss, touristisch nach vorn bringen. Welche Pläne dahinter stecken und wann sie umgesetzt werden soll.