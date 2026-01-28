Die Kirchen in Wolmirstedt haben immer weniger Mitglieder und bekommen immer weniger Geld. Nun sind Ideen gefragt. Ein Neujahrsempfang bot eine Plattform.

Neue Ideen für Kirchen im Raum Haldensleben - Wolmirstedt gefragt

Um die Elbeuer Kirche kümmert sich ein aktiver Gemeindekirchenrat.

Wolmirstedt/Zielitz. - Viele Kirchen sind nur noch zu Weihnachten voll. Generell geht die Zahl der Mitglieder zurück. Das hat zur Folge, dass es immer weniger Geld gibt. Um überleben zu können, müssen sich Kirchengemeinden neu erfinden. Erste Ideen wachsen.