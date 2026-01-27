Wir leben in einer hektischen Zeit. Da kommt es vielen Menschen entgegen, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig erledigen kann, wie den Einkauf und am gleichen Ort die Medikamente besorgen. Wie das gehen soll.

Einkaufen und gleichzeitig Rezept einlösen: Terminal im Zerbster E-Center macht es möglich

Schon gleich nach dem Aufstellen in Jeber-Bergfrieden hat eine Dame das Terminal gestestet und fand die Bedienung leicht.

Zerbst - Zerbst geht einen modernen Schritt in Richtung wohnortnaher Gesundheitsversorgung. Im Ein- und Ausgangsbereich des E-Centers Zerbst steht seit Kurzem ein frei zugängliches Rezept-Terminal der Raben Apotheke Zerbst und der Neue Apotheke Zerbst. Gut sichtbar und leicht bedienbar – und vor allem praktisch für alle, denen zusätzliche Wege zunehmend schwerfallen.