Jeder Zentimeter zählt: Wer wie diese junge Frau seine Zöpfe für die Kinderkrebshilfe spenden möchte, kann das am Samstag, 2. September, in Blankenburg.

Blankenburg - Wer sich im wahrsten Sinn von alten Zöpfen trennen möchte, kann das am Samstag, 2. September, in Blankenburg. Dort startet eine Haarspendeaktion für die Kinderkrebshilfe.

Anlässlich eines Tages der offenen Tür im Studio Lucky Fitness an der Neuen Halberstädter Straße 67a wird um Haarspenden für den guten Zweck gebeten. Allerdings heißt es dann nicht einfach nur: „Schnipp-schnapp, Haare ab“. „Geschnitten werden die Spenderinnen von Friseurmeisterin Alexandra Konheiser aus Hüttenrode“, kündigt Initiator Uwe Lauer an, der in den vergangenen Jahren bereits erfolgreiche Spendensammlungen, Benefizläufe und Wanderstempel-Aktionen zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder im Harz organisiert hat. Nun geht’s allen, die sich ebenfalls dafür engagieren möchten, an die Haare.

Für Avery Kolle, Vorsitzender des Vereins für krebskranke Kinder im Harz, eine große Hilfe, um den Betroffenen zu helfen. „Für Mädchen und junge Frauen ist es vor allem psychologisch wichtig. Und hier können wir mit einer Echthaar-Perücke zusätzlich helfen“, erklärt er. Denn die gespendeten Haare gehen nach einer Vorsortierung direkt in eine Perücken-Manufaktur, wo sie verarbeitet werden. Durch die Haarspenden über den Verein könne den Patienten ein Haarersatz sogar kostenfrei angeboten werden. Bei Preisen zwischen 1200 und 1600 Euro pro Stück eine große finanzielle Entlastung für die Betroffenen, so Avery Kolle.

Je länger die Haare, umso besser

„Wir brauchen immer Haarzöpfe“, sagt der Vereinschef, der alle Interessierten herzlich einlädt, das Angebot in Blankenburg wahrzunehmen. Perfekt seien Längen ab 25 Zentimeter: „Je länger, umso besser.“ Dabei müssen die Haare nicht geflochten sein. Auch gefärbte und getönte Haare seien inzwischen nicht mehr so problematisch, erklärt Kolle.

Den Verein erreichen übrigens pro Jahr zwischen 700 und 800 Zöpfe. Dafür sorgen 52 Partner-Friseure, die über elf Bundesländer in ganz Deutschland verteilt sind. „Wir haben aber auch schon private Zusendungen aus Österreich, Norwegen und Frankreich erhalten“, so Kolle.

Die Haarspender können sich am 2. September in der Zeit von 15 bis 17 Uhr bei Lucky Fitness einfinden. Der Tag der offenen Tür startet dort aber bereits ab 10 Uhr. Dabei können alle Neugierigen bis 18 Uhr das Studio besichtigen, sich individuell beraten und an den Geräten einweisen lassen. Studio-Chef Stefan Schrader lädt außerdem zu Probetrainings unter professioneller Betreuung ein. Darüber hinaus werden auch Neuheiten wie die Trainings- und Fitnessgeräte Sensopro und Galileo vorgestellt. An Essen und Trinken ist ebenfalls gedacht.