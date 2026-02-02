Wegen zu hoher Eislast wird im Harz vorsorglich eine 110-kV-Stromleitung bei Hüttenrode abgeschaltet. Außerdem muss eine wichtige Landesstraße gesperrt werden.

Zu viel Eis: Stromtrasse und Landesstraße im Harz gesperrt

Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen. Zur Sicherheit musste die Stromleitung abgeschaltet werden.

Hüttenrode. - Der Winter schägt im Harz zu: Der Energieversorger Avacon schaltet eine Stromleitung ab, nachdem aufgrund des Eises an den Kabeln Halteseite zu reißen drohten. Dazu muss eine vielbefahrene Landesstraße gesperrt werden. Stromkunden und Autofahrer müssen sich noch länger auf Einschränkungen einstellen. Wie es jetzt weitergeht.