Ergo- und Physiotherapie Neue Praxis im Ameos-Ärztezentrum eröffnet
Alissa Rheinländer (23) aus Bernburg hat in Staßfurt ein Therapiezentrum eröffnet – spezialisiert auf Ergo- und Physiotherapie. Der Ameos-Standort wächst wieder.
03.02.2026, 06:00
Staßfurt - In Aschersleben hat Alissa Rheinländer einst das Fach der Ergotherapie erlernt – seit dieser Woche ist die 23-jährige Bernburgerin Inhaberin eines eigenen Therapiezentrums in Staßfurt. Fortan steht Rheinländer den Patienten gemeinsam mit drei Kolleginnen in der ersten Etage des Ameos-Klinikums zur Verfügung. In sieben Behandlungsräumen für Ergo- und Physiotherapie, auf 245 Quadratmetern Fläche.