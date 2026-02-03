Fraktionen des Egelner Stadtrates werfen dem Bürgermeister vor, eigenmächtig Verträge abgeschlossen zu haben. Deshalb hat man den Handlungsspielraum eingeschränkt.

Reinhard Luckner, hier am 6. Dezember 2025 auf dem Weihnachtsmarkt in Egeln mit der Leiterin der Tanzgruppe Dance Factory, Doris Pirwitz, steht seit 21 Jahren an der Spitze der Stadt.

Egeln - Wenige Wochen nach der Kürzung der Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Bürgermeisters Reinhard Luckner (parteilos) von 1.800 Euro auf 1.210 Euro sah sich der Egelner Stadtrat nun gezwungen, auch dessen Kompetenzen zu beschneiden. In einer Sondersitzung, die von den Fraktionen „Zusammen für Egeln“ (ZfE) und „Die Parteien“ beantragt worden war, haben die Räte die Hauptsatzung der Stadt so geändert, dass das Stadtoberhaupt nur noch über Geschäfte der laufenden Verwaltung mit einem Vermögenswert bis zu 1.000 Euro entscheiden darf. Bislang waren es 5.000 Euro. Das wurde mit einer Gegenstimme von Reinhard Luckner beschlossen. Diese Entscheidung war im Vorfeld damit begründet worden, dass „aufgrund verschiedener Vorfälle das Vertrauensverhältnis zwischen dem Stadtrat und dem Bürgermeister nachhaltig geschädigt ist“.