Honig, der schwarz glänzt – und dabei gesund ist? Ein Imker aus Derenburg und die Köhler vom Harz haben eine außergewöhnliche Spezialität entwickelt, die uraltes Handwerk vereint. Warum diese Kreation nicht nur optisch überrascht, sondern auch heilende Kräfte haben soll.

Von Jens Müller Aktualisiert: 23.12.2025, 20:45
Imker Mathias Schäfer aus Derenburg ist der Harzer Honigdieb. Zu seinen Honigen ist ein ganz ausgefallener Aufstrich hinzugekommen.
Imker Mathias Schäfer aus Derenburg ist der Harzer Honigdieb. Zu seinen Honigen ist ein ganz ausgefallener Aufstrich hinzugekommen. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Was kommt heraus, wenn sich ein Harzer Honigdieb mit Schwarzen Männern zusammentut? Eine süße und ungewöhnliche Spezialität, die nicht nur uraltes Handwerk vereint, sondern auch noch gesund ist.