Debatte über Feuerwehr in Woltersdorf Finanzspritze für Biederitz: So viel Geld erhält die Gemeinde vom Bund
Bislang war unklar, wie viel Geld die Gemeinde Biederitz vom Bund erhält und wofür es verwendet werden darf. Nun werden die ersten Details bekannt.
22.12.2025, 18:05
Biederitz. - Für die klamme Kasse der Gemeinde Biederitz gilt die Finanzspritze des Bundes als Segen. Doch aufgrund des hohen Bedarfs für Feuerwehr und anderes, ist die Debatte um die Verteilung der Hilfen bereits vorprogrammiert.