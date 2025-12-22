Bislang war unklar, wie viel Geld die Gemeinde Biederitz vom Bund erhält und wofür es verwendet werden darf. Nun werden die ersten Details bekannt.

Finanzspritze für Biederitz: So viel Geld erhält die Gemeinde vom Bund

Das Geld vom Bund könnte der Gemeinde Biederitz helfen. Die Frage bleibt nur, wofür soll es ausgegeben werden. Darüber herrscht bislang keine Einigkeit.

Biederitz. - Für die klamme Kasse der Gemeinde Biederitz gilt die Finanzspritze des Bundes als Segen. Doch aufgrund des hohen Bedarfs für Feuerwehr und anderes, ist die Debatte um die Verteilung der Hilfen bereits vorprogrammiert.