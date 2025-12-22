weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Debatte über Feuerwehr in Woltersdorf Finanzspritze für Biederitz: So viel Geld erhält die Gemeinde vom Bund

Bislang war unklar, wie viel Geld die Gemeinde Biederitz vom Bund erhält und wofür es verwendet werden darf. Nun werden die ersten Details bekannt.

Von Willy Weyhrauch 22.12.2025, 18:05
Das Geld vom Bund könnte der Gemeinde Biederitz helfen. Die Frage bleibt nur, wofür soll es ausgegeben werden. Darüber herrscht bislang keine Einigkeit.
Das Geld vom Bund könnte der Gemeinde Biederitz helfen. Die Frage bleibt nur, wofür soll es ausgegeben werden. Darüber herrscht bislang keine Einigkeit. Symbolbild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Biederitz. - Für die klamme Kasse der Gemeinde Biederitz gilt die Finanzspritze des Bundes als Segen. Doch aufgrund des hohen Bedarfs für Feuerwehr und anderes, ist die Debatte um die Verteilung der Hilfen bereits vorprogrammiert.