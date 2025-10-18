Gut ein Jahr nach dem Großfeuer unterhalb des Brockens diskutieren die Stadt Wernigerode, Sachsen-Anhalts Innenministerium und das Bundesverteidigungsministerium weiter um die von der Bundeswehr gestellte Rechnung über rund 1,35 Millionen Euro. Nun hat sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eingeschaltet.

Schierke/Magdeburg. - Was wird aus der Millionen-Rechnung, die die Bundeswehr der Stadt Wernigerode präsentiert hat? Eine Frage, die sich Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) seit Monaten stellt und auf die er gern eine Antwort hätte. Die Bundeswehr hatte - nachdem sie beim Großfeuer am Königsberg unterhalb des Brockens im September 2024 Hubschrauber und Personal für die Unterstützung bei den Löscharbeiten entsandt hatte - der Stadt rund 1,35 Millionen Euro in Rechnung gestellt.