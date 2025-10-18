weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Nitratbelastung in der Börde: Brunnenwasser in Oschersleben: Nitrat im Grundwasser überschreitet Grenzwerte deutlich

Nitratbelastung in der Börde Brunnenwasser in Oschersleben: Nitrat im Grundwasser überschreitet Grenzwerte deutlich

63 Brunnenwasserproben aus Oschersleben und der Region hat der Verband VSR-Gewässerschutz untersucht. Sie überschreiten den Nitrat-Grenzwert teils um mehr als das Fünffache. Warum der Bauernverband Börde die Ergebnisse für fragwürdig hält.

18.10.2025, 06:00
Harald Gülzow untersucht die Wasserproben in der Börde.
Harald Gülzow untersucht die Wasserproben in der Börde. Foto: Ruben Wiltsch

Oschersleben/Wanzleben - Das Grundwasser in Oschersleben und angrenzenden Orten weist eine zu hohe Nitratbelastung auf. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Brunnenwasserproben durch den Verband VSR-Gewässerschutz.