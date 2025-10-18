Nitratbelastung in der Börde Brunnenwasser in Oschersleben: Nitrat im Grundwasser überschreitet Grenzwerte deutlich

63 Brunnenwasserproben aus Oschersleben und der Region hat der Verband VSR-Gewässerschutz untersucht. Sie überschreiten den Nitrat-Grenzwert teils um mehr als das Fünffache. Warum der Bauernverband Börde die Ergebnisse für fragwürdig hält.