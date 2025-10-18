Die Diskussion um Staßfurts Grünflächen ist ein buchstäblicher Evergreen. Zuletzt prüfte man sie doppelt. Durch Herbstlaub und -nässe – und die politischen Gremien.

Staßfurts Pflanzen- und Baumwelt entblättert sich dieser Tage – die Arbeiter sind unterwegs, um für Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen.

Staßfurt - Öffentliche Grünflächen inmitten Staßfurts? In der Stadtverwaltung und Politik nennt man das „durch Pflanzen gestaltete Anlagen“ – Plätze, die „zur Erholung und der Gesundheit der Bevölkerung“ dienen. Man habe sich dort so zu verhalten, schreibt die Kommune in ihrer Grünflächensatzung weiter, dass niemand gefährdet, geschädigt, behindert oder belästigt wird. Eine Frage der Sauberkeit und Sicherheit. Zuletzt jedoch kamen verstärkt wieder Stimmen auf, die Wirtschaftlichkeit der Stadtpflege zu prüfen – Staßfurt damit attraktiver und kosteneffizienter aufzustellen.