Future Forest Forum in Blankenburg Harzer Waldretter holen sich Rat von Richard David Precht und Joey Kelly

Blankenburg ist zwei Tage lang Treffpunkt für Waldexperten, Unternehmer und Wissenschaftler aus ganz Europa. In der Harzstadt werden sie mit prominenter Hilfe diskutieren, wie der Wald der Zukunft gestaltet werden kann.

Von Jens Müller 04.09.2025, 18:00
Das Große Schloss in Blankenburg ist am 5. und 6. September Veranstaltungsort des Future Forest Forums 2025. Dort werden sich zahlreiche Teilnehmer zu den verschiedensten Themen rund zum Waldentwicklung und Waldwirtschaft austauschen. Foto: Michael Lumme

Blankenburg. - Blankenburg ist vom 5. bis 6. September Gastgeber des Future Forest Forums. Auf dem Großen Schloss haben sich die Veranstalter von der Future Forest Initiative prominente Gäste eingeladen.