Future Forest Forum in Blankenburg Harzer Waldretter holen sich Rat von Richard David Precht und Joey Kelly

Blankenburg ist zwei Tage lang Treffpunkt für Waldexperten, Unternehmer und Wissenschaftler aus ganz Europa. In der Harzstadt werden sie mit prominenter Hilfe diskutieren, wie der Wald der Zukunft gestaltet werden kann.