Christine Ploschenz ist zurück in ihrer Heimatstadt Blankenburg. Ihr Lebensweg ist geprägt von der Liebe zum Tanz – und dessen Wirken auf Körper, Psyche und Ernährung.

Christine Ploschenz ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Tanzpädagogin. Sie nutzt die positiven Wirkungen des Tanzes, um Menschen mit den verschiedensten gesundheitlichen Einschränkungen zu helfen.

Blankenburg. - Christine Ploschenz ist zurück in ihrer Heimat. Die Blankenburgerin hat eine ganzheitliche Praxis in der Lühnergasse eröffnet. Und dies hat mit ihrer Begeisterung für die heilende und stimulierende Kraft vonBewegung und vor allem für Tanz sowie gesunde Ernährung zu tun.