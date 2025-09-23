Zurück in der Heimat Heilen durch Bewegung: Blankenburgerin Christine Ploschenz verbindet Tanz und Therapie
Christine Ploschenz ist zurück in ihrer Heimatstadt Blankenburg. Ihr Lebensweg ist geprägt von der Liebe zum Tanz – und dessen Wirken auf Körper, Psyche und Ernährung.
23.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Christine Ploschenz ist zurück in ihrer Heimat. Die Blankenburgerin hat eine ganzheitliche Praxis in der Lühnergasse eröffnet. Und dies hat mit ihrer Begeisterung für die heilende und stimulierende Kraft vonBewegung und vor allem für Tanz sowie gesunde Ernährung zu tun.