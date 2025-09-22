Ragout fin aus Kläden im KaDeWe, NVA-Suppe im Kino und Oktoberfest in Bismark: Die Suppenmanufaktur von Antje Mandelkow zeigt regionale Vielfalt zwischen Luxus, Film und Fest.

Regional verwurzelt, bundesweit präsent: Ragout fin im KaDeWe. Antje Mandelkow macht mit ihren Produkten von Kelles Klädener Suppenmanufaktur Schlagzeilen.

Berlin/Kläden. - Seit Dienstag können Menschen in Berlin im Kaufhaus des Westens, besser bekannt als KaDeWe, in den Geschmack einer neuen Köstlichkeit aus der Altmark kommen. Noch bis zum heutigen Freitag lädt Antje Mandelkow, Chefin von Kelles Klädener Suppenmanufaktur, in der Feinkostabteilung des wohl bekanntesten deutschen Kaufhauses dazu ein, ein neues Produkt aus Kläden zu probieren – Ragout fin.