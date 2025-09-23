2-Millionen-Euro-Projekt zu Radverkehr in Magdeburg Streit um Verlust von Parkplätzen für Radweg in Magdeburg
Streit um Radweg im Norden Magdeburg: Eine Millioneninvestition sorgt vor der Entscheidung im Stadtrat für Diskussionen. Worum geht es genau?
Aktualisiert: 23.09.2025, 11:01
Magdeburg. - Der Ausbau des Radwegs auf der Barleber Straße zwischen Klosterwuhne und Ziolkowskistraße sorgt weiter für Diskussionen im Stadtrat. Zuletzt ging es im Ausschuss für Finanzen und Grundstücke heiß her – vor allem um Kosten, Varianten und die Frage: Wie viele Parkplätze müssen eigentlich dran glauben?