Streit um Radweg im Norden Magdeburg: Eine Millioneninvestition sorgt vor der Entscheidung im Stadtrat für Diskussionen. Worum geht es genau?

Von Martin Rieß Aktualisiert: 23.09.2025, 11:01
Die Erneuerung des Radwegs Barleber Straße ist in Magdeburg Thema. Foto: Alina Bach

Magdeburg. - Der Ausbau des Radwegs auf der Barleber Straße zwischen Klosterwuhne und Ziolkowskistraße sorgt weiter für Diskussionen im Stadtrat. Zuletzt ging es im Ausschuss für Finanzen und Grundstücke heiß her – vor allem um Kosten, Varianten und die Frage: Wie viele Parkplätze müssen eigentlich dran glauben?