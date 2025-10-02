125 Jahre nach ihrer Geburt wird Oma Emma in Blankenburg gefeiert – eine Frau, die das Leben vieler geprägt hat. Ihre Geschichte reicht vom Familienalltag bis zum Aufbau eines Klubhauses im Gehren. Wie ihre Enkel Vermächtnis lebendig halten.

Besonderes Familientreffen in Blankenburg: das bewegte Leben von Oma Emma

Die Nachfahren von Hermann und Emma Henneberg aus dem Blankenburger Ortsteil Gehren bei ihrer Wiedersehensfeier in Wernigerode. Die weiteste Anreise zum Familientreffen nahmen deren Enkelinnen Hannelore aus Rostock und Doris aus Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck bei München auf sich.

Blankenburg. - Die älteren Gehrener kennen „Oma Emma“ noch aus dem ehemaligen Klubhaus, das sie einst in der Blankenburger Siedlung mit aufgebaut und geleitet hat. An die gebürtige Benneckensteinerin, die vor 125 Jahren das Licht der Welt erblickt und zehn Kinder groß gezogen hat, wurde jetzt in illustrer Runde erinnert.