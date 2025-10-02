Die einzige Praxis im Gardelegener Ortsteil behandelt nur noch privat. Für Patienten, die noch keinen neuen Hausarzt gefunden haben, gibt es aber ab sofort eine Ausweichmöglichkeit...

Gute Nachricht: Neues Hausarzt-Angebot für Miester - mit einem Haken

Die Hausarzt-Praxis in Mieste stellt ihre kassenärztliche Arbeit ein. Krankenkassen weigern sich, für die Behandlung dort zu bezahlen. Die Kassenärztliche Vereinigung bietet jetzt eine Alternative an.

Mieste/Gardelegen - Die einzige Hausarztpraxis in Mieste behandelt seit 1. Oktober nur noch privatärztlich. Grund dafür ist die Umstellung auf die elektronische Patientenakte. Das Ärzteteam meldet Sicherheitsbedenken an. Auf diesen Umstand hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) jetzt reagiert – mit einem neuen Angebot für Patienten.