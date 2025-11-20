Wegen Nässeschäden im Fußboden ist das Heimburger Dorfgemeinschaftshaus aktuell nicht nutzbar. Nun ist eine Entscheidung gefallen, ob der Karneval und das Dorfjubiläum mit Schützenfest 2026 dort doch noch gefeiert werden können.

Nässeschäden in Heimburgs Dorfgemeinschaftshaus: Was wird aus Karneval und Schützenfest?

Das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Sportlerheim in Heimburg. Die Räume im rechten Gebäudeteil sind aktuell nicht nutzbar, weil der Fußboden feucht ist.

Heimburg. - Das Dorfgemeinschaftshaus in Heimburg gleicht einer Baustelle. Nach entdeckten Nässeschäden ist ein Großteil des Gebäudes nicht nutzbar. Nach Wochen des Hoffens und Bangens ist nun eine Entscheidung gefallen, wie es mit dem Treffpunkt für viele Vereine weitergeht.