Sanierungsfall in Harz-Dorf Nässeschäden in Heimburgs Dorfgemeinschaftshaus: Was wird aus Karneval und Schützenfest?
Wegen Nässeschäden im Fußboden ist das Heimburger Dorfgemeinschaftshaus aktuell nicht nutzbar. Nun ist eine Entscheidung gefallen, ob der Karneval und das Dorfjubiläum mit Schützenfest 2026 dort doch noch gefeiert werden können.
Aktualisiert: 20.11.2025, 17:03
Heimburg. - Das Dorfgemeinschaftshaus in Heimburg gleicht einer Baustelle. Nach entdeckten Nässeschäden ist ein Großteil des Gebäudes nicht nutzbar. Nach Wochen des Hoffens und Bangens ist nun eine Entscheidung gefallen, wie es mit dem Treffpunkt für viele Vereine weitergeht.