Ob nun Glühwein, süße Leckereien, Spielen oder Singen - in der Zeit vor Weihnachten wird für jeden etwas geboten. Welche Weihnachtsmärkte und Aktionen es in den nächsten Wochen in der Gemeinde Elbe-Parey gibt.

Der Weihnachtsmarkt in Parey findet in diesem Jahr am Nikolaustag statt. Mit dabei ist auch das Ensemble „Ice Cream live“.

Parey. - Die besinnliche Advents- und somit auch die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Vielerorts kommen die Menschen auf ein oder zwei Glühwein und Bratwurst zusammen und plaudern oder stöbern nach Geschenken für Heiligabend. Auch in der Gemeinde Elbe-Parey findet in den nächsten Wochen allerhand statt:

Bereits eine Woche vor dem ersten Advent wird der Auftakt in Derben gefeiert. Denn am 22. November lädt der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben ab 14 Uhr zum Adventsdekoverkauf ins Gemeindehaus ein. Erhältlich ist dabei auch der Kalender für 2026. Zudem haben sich die Vereinsmitglieder ein gemütliches Kaffeestübchen einfallen lassen, um einen schönen Nachmittag mit den Gästen zu verbringen.

Drei Weihnachts-Aktionen um den ersten Advent

In gleich drei Ortschaften finden Feierlichkeiten am Wochenende des ersten Advents statt. In Güsen beginnt die gemütliche Jahreszeit am 29. November mit dem kreativen Basteln an der Jagdhütte. Ab 14 Uhr können hier Kränze gebastelt werden, gerne auch mit eigener Deko und kreativen Ideen.

Die Weihnachtsstraße in Derben lockt viele Besucher hervor. Archivfoto: Bettina Schütze

Am 30. November lädt der Heimatverein Ferchland/Elbe zur 27. Auflage des Weihnachtsmarktes ein. Rund um die Kirche erwarten die Gäste ab 14 Uhr Attraktionen für Jung und Alt, bunte Verkaufsstände mit Geschenkideen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, diverse Leckereien – auch der Weihnachtsmann wird vor Ort sein.

Musikalisch wird es am 30. November im Schloss Zerben, denn hier wird von 16 bis 20 Uhr zum Weihnachtskonzert eingeladen.

Weihnachtsmarkt zum Nikolaus in Parey und Hohenseeden

Der Nikolaustag am 6. Dezember ist ebenfalls ein beliebtes Wochenende für Attraktionen: Ab 14.30 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in Parey seine Tore. Rund um und in der Kirche sorgen die örtliche Kita, Ice-Cream live, das Schalmeienorchester und die Turmbläser für das Rahmenprogramm. Zudem gibt es eine Bastelecke im Kirchengemeindehaus.

Mit einem Glühweinabend feiert Hohenseeden die Vorweihnacht, ebenfalls am 6. Dezember. Ab 17 Uhr gibt es das beliebte Getränk und mehr am Feuerwehrgerätehaus.

Weihnachtssingen in Güsen und neue Stände in Derben

Eine Woche später findet an der Freilichtbühne in Güsen das Weihnachtssingen statt. Ebenfalls am 13. Dezember lädt das Honiglädchen in Zerben ab 14 Uhr zur Hofweihnacht ein.

Die Weihnachtsstraße in Derben wird am 20. Dezember ab 15 Uhr in der Feldstraße eröffnet. Erstmals führt die Grundschule etwas in der Kirche vor, zudem wird Stephan Senftleben für weihnachtliche Musik sorgen. „Wir werden natürlich auch neue Verkaufsstände anbieten“, kündigt Caroline Giese vom Heimatverein Derben an. Zudem werden leckeres Essen, kalte und warme Getränke, Ponyreiten, Live-Musik angeboten, auch der Besuch des Weihnachtsmanns ist vorgesehen.

Einen Tag vor Heiligabend öffnet die Zerbener Kirche bereits ihre Türen, denn ab 17 Uhr lädt der Ortsverein Zerben hier zum Weihnachtssingen ein.